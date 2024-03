Mercato : le PSG pense à chiper Pau Cubarsí au FC Barcelone

C’est un des joueurs à la mode en Espagne. Depuis plusieurs semaines, Pau Cubarsí (17 ans) s’est fait une place qu’il n’est pas près de laisser filer dans le onze titulaire de Xavi Hernandez. Mardi soir, face à Naples en Ligue des Champions, il a pu montrer l’étendue de son talent et de ses qualités de défenseur à l’Europe entière, étant notamment nommé homme du match par l’UEFA et par notre rédaction. Il a aussi remporté 100% de ses duels contre les joueurs offensifs napolitains. Et ce, alors qu’il avait du joli monde face à lui…

Il n’en fallait pas plus pour provoquer une enflammade générale. Mais à Barcelone, on aurait presque préféré que la prestation de l’adolescent passe inaperçue… Et pour cause, sa situation contractuelle est compliquée comme l’expliquait le quotidien Relevo hier. Le joueur a ainsi une clause libératoire très basse, située entre 10 et 15 millions d’euros. Un véritable cadeau pour les autres gros clubs européens au vu du potentiel du Catalan.

Le PSG est fan

Comme l’indique Sport, le PSG se penche justement sur Cubarsí. Un émissaire du PSG l’a ainsi supervisé lors de ce match face à Naples. Lamine Yamal a aussi été observé par ce même membre de la cellule de recrutement du PSG, alors que l’intérêt parisien pour la pépite de la Roja avait déjà filtré dans la presse ibérique la semaine dernière. Sauf que l’attaquant a une clause libératoire d’un milliard d’euros qui place les Barcelonais en position de force face aux Parisiens, contrairement à ce qui se passe avec le défenseur.

Le média précise que le PSG veut profiter des soucis financiers catalans ainsi que de la masse salariale qui sera libérée par le départ de Mbappé pour piocher au Camp Nou. Frenkie de Jong est aussi sur la liste de joueurs ciblés par le leader de la Ligue 1, sans être une priorité pour autant, toujours selon la presse catalane. Mais clairement, le Barça peut trembler…