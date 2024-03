Mercato, FC Barcelone : Pau Cubarsí est disponible à prix cadeau

Il a marqué les esprits. Même s’il est vrai que Pau Cubarsí était performant depuis plusieurs semaines en Liga déjà, le jeune défenseur central qui a fêté ses 17 ans en janvier dernier était face à son premier gros test. Titularisé par Xavi avec des joueurs comme Khvicha Kvaratskhelia et Victor Osimhen en face, le Catalan a brillé. Il a été élu homme du match par l’UEFA, par notre rédaction qui lui a attribué un joli 8/10, et a terminé ce match avec 100% de duels remportés. Autant dire que le Barça se frotte les mains.

En attendant de savoir si Cubarsí prendra la relève de ses glorieux aînés comme Carles Puyol ou Gerard Piqué, le FC Barcelone doit d’abord s’assurer de sa présence sur le long terme… Comme l’indique Relevo, le FC Barcelone a des raisons d’être inquiet. Le contrat du joueur expire en juin 2026, mais c’est surtout sa clause libératoire qui pose problème.

Une clause libératoire cadeau

Elle est, selon le média, située entre 10 et 15 millions d’euros. Une somme ridicule au vu du talent et du potentiel du joueur, et qui est largement abordable pour tous les gros clubs européens. Toute formation intéressée par ses services - il faut que le joueur soit aussi d’accord bien sûr - peut donc poser ce montant sur la table et l’arracher au club catalan sans que ce dernier n’ait son mot à dire. Une situation d’urgence qui oblige le Barça à agir vite pour changer la situation contractuelle du joueur.

Surtout que, toujours selon le média, Manchester City est intéressé et est même déjà venu aux nouvelles dans un passé assez récent. Alors, le clan Cubarsí a dit non, mais la situation pourrait logiquement changer à l’avenir. Le Barça veut donc lui offrir un nouveau contrat rapidement, et doit aussi composer avec un élément qui ne joue pas en sa faveur : le fair-play financier de la Liga rend compliqué l’enregistrement des contrats de joueurs. Difficile d’offrir un gros contrat au défenseur dans ces conditions. Affaire à suivre donc, mais le Barça peut clairement se faire du souci…