La Sampdoria présente son troisième maillot pour la saison 2021-2022

La saison n'est pas encore terminée en Serie A mais l'équipementier Macron dévoile d'ores et déjà la troisième tunique de la Sampdoria pour la saison 2021-2022.

Équipée par Macron depuis le début de la saison 2020-2021, la Sampdoria a eu droit à des maillots reprenant les caractéristiques historiques du club au niveau du design et des couleurs. Pour la troisième tunique de la saison prochaine, la marque italienne se montre plus originale en présentant un maillot au coloris assez rare dans l'histoire du club de Gênes.

Pour la première fois depuis la saison 2014-2015, le rouge est de retour sur un maillot de la Sampdoria. Habituellement omniprésent sur les tuniques du Genoa, rival historique, le rouge se fait rare sur les tuniques de la Samp'. Il n'y a qu'entre 1992 et 1996 qu'il a pris place de façon régulière. Ces dernières années, le troisième maillot des pensionnaires du stade Luigi-Ferraris a souvent été plongé dans du noir ou du gris.

Si Macron montre son originalité avec une coloris assez rare, l'équipementier reste attaché à l'ADN du club et sa fameuse bande où le blanc, le bleu, le rouge et le noir se superposent ici sur le côté droit du maillot à la verticale alors que la marque italienne avait jusque-là optée pour une bande horizontale. On retrouve également une touche de blanc au niveau des flocages, des logos et sur le bout des manches de ce maillot déjà porté le 12 mai face à Spezia en Serie A.