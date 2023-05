Affaire Vinicius : les arbitres démis de leurs fonctions veulent attaquer la fédération espagnole

La suite après cette publicité

Semaine mouvementée et tendue pour la Commission technique des arbitres en Espagne. Après les incidents à Mestalla concernant Vinicius Junior, on apprenait notamment que six arbitres chargés de la VAR allaient être licenciés. En effet, l’expulsion du Brésilien a suscité une vive émotion sur la péninsule ibérique. Il faut dire qu’Iglesias Villanueva, responsable de l’assistance vidéo lors de la rencontre entre Valence et le Real Madrid, n’a pas montré les images de la bagarre entre le Brésilien et Hugo Duro dans son intégralité, se contentant de montrer la gifle du joueur madrilène. La Casa Blanca a tout de suite protesté le fait que la VAR n’avait pas montré Hugo Duro saisir Vinicius par le cou juste avant.

Finalement, la Comité des compétitions de la fédération a décidé mardi d’annuler le carton rouge du Brésilien. Si Iglesias Villanueva n’a pas été le seul arbitre sanctionné, puisque les cinq autres officiels en charge de la VAR lors du match polémique ont subi le même sort, les personnes incriminées ne comptent pas en rester là. Alors qu’une politique zéro tolérance semble avoir été adoptée dans l’affaire Vinicius par les institutions espagnoles, la nouvelle n’a pas été du goût des principaux intéressés qui, comme l’a appris AS, ont intenté une action en justice contre la fédération espagnole de football pour licenciement abusif. La polémique sur l’affaire Vinicius n’est donc pas encore complètement refermée, à l’image de la réaction de Xavi après la défaite du Barça contre le Real Valladolid.

À lire

Le Real Madrid chasse une star de Liverpool