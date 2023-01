Bayern Munich : Hasan Salihamidzic balaye la rumeur Mathys Tel au Real !

Interrogé sur Mathys Tel, Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du Bayern Munich, est notamment revenu sur la rumeur envoyant le jeune prodige bavarois du côté du Real Madrid. Pour SPORT1, le dirigeant bosnien a tenu à mettre les choses au clair. «Mathys est un garçon de haut niveau, un talent de premier plan. Il s’améliore d’entraînement en entraînement. La demi-année avec nos garçons lui a fait beaucoup de bien», a ainsi lancé l’ancien latéral droit avant de commenter un possible départ chez les Merengues.

«Je ne sais pas. Et cela ne m’intéresse pas non plus. (rires) Nous sommes heureux d’avoir Mathys et il nous donnera beaucoup de plaisir, j’en suis sûr». Pour rappel, l’ancien crack du Stade Rennais totalise 4 buts en 12 matches toutes compétitions confondues depuis son arrivée en Bavière.

