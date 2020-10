Ldc, Barça : Ronald Koeman juge la performance d'Antoine Griezmann

La suite après cette publicité

Titularisé mercredi soir contre la Juventus en Ligue des Champions après avoir été laissé sur le banc lors du Clasico contre le Real quelques jours auparavant, Antoine Griezmann n'a une nouvelle fois pas inscrit le moindre but. Pas décisif, l’attaquant international français voit au même moment Ansu Fati et Pedri, tous deux âgés de 17 ans, régaler chaque week-end les amoureux du ballon rond. Malgré cela, l’ancien des Colchoneros semble avoir encore la confiance de son entraîneur qui s’est exprimé à propos de son attaquant, qu’il a trouvé particulièrement malchanceux contre la Juventus.

«La seule chose dont nous avions besoin était de tuer le match beaucoup plus tôt. Nous avions de très bonnes chances de marquer plus de buts. Le cas d'Antoine (Griezmann) est de la malchance. Le premier coup de pied au poteau ne peut pas être mieux réalisé, tout comme le second. Il doit continuer à travailler. On a fait de bonnes choses en se créant des opportunités, on ne peut pas se plaindre» a ainsi conclu le technicien néerlandais en conférence de presse d'après-match.