PSG : Jérôme Rothen dézingue le mercato de Leonardo

L'ancien joueur du PSG Jérôme Rothen, qui est devenu aujourd’hui consultant radio, a critiqué sur l'antenne de RMC la politique trop laxiste durant ce mercato du directeur sportif parisien Leonardo. L'ancien international français est déçu par le fait que le Paris Saint-Germain qui avait prévu de dégraisser cet hiver, n'est réussi qu'a faire partir trois joueurs, avec le transfert de Bandiougou Fadiga et les prêts de Sergio Rico et Rafinha. Un bien maigre bilan selon lui.

«Ils auraient pu faire venir beaucoup de joueurs parce que financièrement, ce n’est pas un problème. Le PSG a un effectif pléthorique. Si tu rajoutes un ou deux joueurs, ça devient injouable pour Pochettino. Le PSG est armé. Mais le PSG n’arrive pas à vendre. Il faut trouver une porte de sortie. Les joueurs ne veulent pas partir. Leonardo est le problème central du PSG. Il achète et nous on peut le faire aussi, mais par contre pour faire partir des joueurs, il faut un réseau sur l’ensemble des clubs. Et surtout, il faut avoir des relations avec les joueurs qui ne jouent pas. Leonardo est responsable de tout ça dans la façon de fonctionner. Il ne faut pas toujours aller dans le sens des joueurs. Icardi est l’erreur de Leonardo par exemple. Il fallait le mettre devant ses responsabilités et ne pas aller dans son sens», a expliqué l'ancien milieu de terrain du PSG. Le club de la capitale n'a enregistré aucune arrivée cet hiver.