Monaco : Niko Kovac prévoit des départs

Actif depuis le début du mercato estival, le club de la Principauté a déjà enregistré les arrivées du gardien Alexander Nübel, du milieu Jean Lucas, du piston gauche Ismail Jakobs ou encore de l'attaquant Myron Boadu. Quatre renforts venant renforcer un effectif monégasque déjà bien dense. Présent en conférence de presse avant de recevoir le Sparta Prague pour le match retour du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, Niko Kovac a d'ailleurs évoqué le sujet mercato et à en croire ses propos, la densité de l'effectif n'est pas une problématique mais des départs restent cependant à prévoir avant la fermeture du marché.

«on a beaucoup de joueurs et j’ai la chance d’avoir cet effectif. On a vingt-sept joueurs de champ et quatre gardiens. Ça fait beaucoup de joueurs, c'est sûr. On essaye de réduire un peu cet effectif. Certains joueurs vont quitter le club d'ici fin août», a-t-il déclaré avant de disputer une rencontre décisive pour permettre aux siens d'accéder aux barrages de la LDC.