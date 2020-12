L'OM rend hommage à André-Pierre Gignac après son titre avec les Tigres

La suite après cette publicité

Buteur décisif ce mardi soir lors de la finale de Ligue des Champions de la CONCACAF contre le Los Angeles FC (2-1), André-Pierre Gignac a permis aux Tigres de décrocher le Graal quatre ans après avoir échoué à trois reprises en finale (2016, 2017, 2019). La fin d’une malédiction pour l’ancien Marseillais qui termine meilleur buteur de la compétition (6 buts).

En inscrivant ce but ô combien décisif en toute fin de match (84e), l’attaquant français de 35 ans est entré un peu plus dans l’histoire du club en remportant le seul titre qui lui manquait avec les Tigres. Une performance et pas des moindres à laquelle l’Olympique de Marseille n’a pas manqué de réagir sur son compte Twitter. «Un garçon de Marseille. Le Roi de Monterrey. Le Roi de la Scotiabank Concacaf Champions. Félicitations aux Tigres et à André-Pierre Gignac», a ainsi publié son ancien club.