Ligue 1 : bientôt la fin du piratage ?

DAZN livre une guerre sans merci contre le piratage et les sites de streaming illégaux. Depuis l’arrestation du PDG de Telegram, l’application jusqu’ici assez restrictive sur l’accès aux conversations et peu réactive aux demandes de signalement a totalement changé son modèle. « Telegram ferme désormais les boucles de streaming en dix-quinze minutes après notre demande », expliquait Hervé Lemaire - patron de LeakID, une entreprise spécialisée dans la protection des ayants droit - dans les colonnes de L’Équipe.

Sur X, c’est l’hécatombe. Le réseau social, relai principal de ce type de canaux, a vu une vague de ses pirates annoncer la fin de leur activité au cours de cette semaine. Toujours selon Hervé Lemaire, «les trois plus gros streamers ont cessé leurs activités». Une chasse au piratage initiée par les nouveaux ayants droits de la Ligue 1, qui ont souffert comme jamais personne auparavant à cause de ces streamings illégaux. Depuis le 1er septembre, 17 546 signalements ont été recensés, du jamais vu. Si une grosse partie du "travail" a déjà été effectué, la LFP et ses collaborateurs ne comptent pas s’arrêter là.