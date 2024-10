Affaire Mbappé : le Real Madrid pense à un complot du PSG

Ce qu’on appelle encore "l’affaire Mbappé" continue de secouer la planète football. Le joueur est cité par la presse suédoise pour une enquête pour viol et harcèlement sexuel. La procureure en charge a confirmé l’existence d’une enquête sans dévoiler les noms des personnes concernées. On sait depuis qu’il y a bien eu un rapport sexuel avec une jeune femme que le joueur estime consenti. Pour Mbappé et son entourage c’est clair, il s’agit d’une boule puante diligentée par le PSG afin de le nuire puisque les deux parties sont toujours en conflit à propos des salaires et primes impayées par le club de la capitale (55 M€).

La suite après cette publicité

D’après les informations de la Cadena Ser, le Real Madrid prend fait et cause pour son joueur. «Ce qu’ils savent (les dirigeants madrilènes), c’est ce que leur dit Kylian. Il pense que c’est un complot du PSG» affirme-t-on sur les ondes de la radio avant de s’interroger sur le rôle des médias français. «Nous savons tous quels médias sont à la botte du PSG et ce sont eux qui mettent le plus la pression sur Mbappé, sans connaître la vérité.» seules des nouvelles de la justice suédoise peuvent désormais faire avancer ce dossier particulièrement brûlant.