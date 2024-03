L’appel à l’aide de Pablo Osvaldo en pleine dépression

Né en Argentine à Buenos Aires, l’Italo-Argentin Pablo Daniel Osvaldo a mené une carrière honorable. Il a joué pour 13 clubs, dont la Fiorentina, l’AS Roma, Southampton, la Juventus, le FC Porto, Boca Juniors ou encore le CA Banfield, où il a pris sa dernière licence. Depuis, l’ancien international italien (14 capes, 4 buts) a raccroché les crampons. Mais à 38 ans, l’ex-attaquant fait parler de lui aujourd’hui. En effet, Osvaldo, qui vient de se séparer de sa compagne Daniela Ballester, a évoqué sa santé mentale. Ses propos sont relayés par Sport Mediaset.

«Je ne sais pas si c’est une demande d’aide ou si je dois simplement en parler. Depuis quelque temps, je souffre d’une très grave dépression, ce qui m’a fait sombrer dans une certaine dépendance à l’alcool et aux drogues. Je suis à une époque où ma vie devient incontrôlable et je voulais partager cela avec vous. Je vis seul, enfermé dans la maison, je ne fais rien de productif dans ma vie, je n’ai pas envie de prendre un bain ou de me lever du lit. Je suis en traitement psychiatrique. Avec des mots parce que c’est le seul moyen de m’en sortir, je veux que les gens découvrent ce qui m’arrive. J’ai pris mes distances avec les gens qui m’aimaient et qui m’aiment encore beaucoup. Les addictions ne me donnent pas envie de voir ma famille ou de partager des choses avec mes enfants. J’étais un footballeur d’élite, une personne différente et pleine de confiance. Aujourd’hui, je suis une personne que je ne reconnais pas, c’est difficile pour moi de sortir de cette situation.» Puis il a présenté ses excuses à son ancienne compagne. En pleine détresse, Osvaldo lance un appel à l’aide.