CdM 2022, Croatie : Zlatko Dalić prévient le Maroc

Battus mardi par l'Argentine en demi-finale (0-3), les Croates n'ont pas terminé leur Coupe du Monde 2022 et joueront un dernier match pour une troisième place, face au Maroc, battu par la France (0-2) dans l'autre demi-finale. Tout en saluant le parcours des Lions de l'Atlas, Zlatko Dalić, le sélectionneur de la Vatreni, a tenu à souligner l'importance de ce match.

«Pour nous, c'est un match de la plus grande importance, pour une médaille. Nous avons beaucoup de respect pour le Maroc qui a été une grande surprise du tournoi. Ils sont dans le même état d'esprit que nous, c'est un grand match aussi pour eux (...) De grandes équipes n'ont pas atteint les demi-finales, et la troisième place est jouée par des équipes qui n'étaient pas favorites. Nous faisons partie des quatre meilleures équipes du monde, mais nous voulons plus», a-t-il assuré en conférence de presse. Avant la grande finale entre la France et l'Argentine, dimanche (16h00), la Croatie a donc rendez-vous contre le Maroc, samedi (16h00) pour une médaille de bronze.