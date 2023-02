Bayern : Hasan Salihamidžić a refusé de grosses offres pour Benjamin Pavard

La suite après cette publicité

Lié au Bayern Munich jusqu’en juin 2024, Benjamin Pavard a vu son nom être associé à de nombreux clubs cet hiver, à l’image de l’Inter Milan ou encore du FC Barcelone. Si l’international français ne jouit pas d’un statut d’indéboulonnable cette saison en Bavière, Hasan Salihamidžić, directeur sportif du club, compte bien sur lui comme il l’a confié dans les colonnes de SportBild.

«Benji est un joueur très important et polyvalent en défense. Nous avons de très gros objectifs cette saison, et c’est pour cela que nous ne voulons, et ne pouvons pas nous en passer. Financièrement, il y a eu des offres très attrayantes, mais le sportif passe toujours avant chez nous. Benji est un joueur spécial qui est sensible et qui a besoin d’affection, je sais aussi quel grand cœur il a et ce qu’il peut faire», a confié le dirigeant de 46 ans. Cette saison, Pavard a disputé 25 rencontres avec le club munichois, mais devrait voir son temps de jeu s’amoindrir en deuxième partie de saison avec l’arrivée de João Cancelo.

