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OL Lyonnes remporte la Coupe de la Ligue face au PSG

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Ingrid Engen @Maxppp

Cette saison, personne ne parle avec elles en France. Solide leader de l’Arkema Première Ligue avec 16 points d’avance sur son poursuivant, Nantes, l’OL Lyonnes avait l’opportunité de remporter un premier titre ce samedi. Opposées au Paris Saint-Germain, en grande délicatesse cette année, les Fenottes n’ont pas tremblé pour remporter la Coupe de la Ligue.

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Alors que la finale avait lieu à Abidjan, les joueuses de Jonatan Giraldez ont dominé en première période avant d’ouvrir le score à l’heure de jeu grâce à Melchie Dumornay (1-0, 59e). Le score n’a plus évolué et les Parisiennes ont eu quelques situations pour revenir sans être suffisamment menaçantes pour égaliser. Un premier titre pour OL Lyonnes qui ne compte pas s’arrêter là cette saison.

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