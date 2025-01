Le classement des top buteurs européens

Ce lundi, c’est déjà le quinzième bilan de la saison du classement des top buteurs européens. On retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Encore une fois, on retrouve Viktor Gyökeres en tête de ce classement. L’attaquant suédois reste bloqué à 21 buts en 17 matches, car il n’a pas joué en championnat. Il a d’ailleurs marqué en Coupe de la Ligue Portugaise contre Porto et Benfica cette semaine.

La suite après cette publicité

Juste derrière, Mohamed Salah se retrouve à la deuxième place. Laissé au repos ce samedi en FA Cup contre Accrington (4-0), il n’a pas joué en Premier League et reste bloqué à 18 buts en 19 matches. Buteur hier en finale de la Supercoupe d’Espagne contre le Real Madrid (5-2), Robert Lewandowski suit en troisième position. Le Polonais qui a inscrit 16 buts en 18 matches complète donc le podium et reste en embuscade.

Harry Kane et Omar Marmoush suivent le rythme

Juste derrière, Erling Haaland arrive à la quatrième place avec 16 buts en 20 matches. L’attaquant norvégien n’a pas joué en championnat et n’a donc pas pu améliorer ses statistiques. Situation bien différente en revanche pour Harry Kane. De retour sur les terrains et auteur du but vainqueur contre le Borussia Mönchengladbach, l’attaquant anglais comptabilise ainsi 15 buts en 14 matches avec le Bayern Munich. Il devance de peu Sem Steijn et ses 15 buts en 17 matches. Inscrivant un triplé hier avec Twente contre Willem II (6-2), l’attaquant néerlandais fait un retour flamboyant dans ce classement.

La suite après cette publicité

À la septième place, Manfred Ugalde suit avec 15 buts en 18 matches. Le Costaricien est en trêve hivernale avec le Spartak Moscou. Révélation de la saison, Omar Marmoush maintient le rythme avec 14 buts en 16 matches. L’attaquant égyptien a remis un pion samedi contre Sankt Pauli (1-0) pour lancer son année 2025. Muet lors d’une défaite 2-0 contre le Nacional Madeira, Samu Aghehowa Omorodion glisse à la neuvième place avec 13 réalisations en 14 rencontres. Enfin, Krzysztof Piątek revient dans le top 10. L’attaquant polonais a marqué hier dans une défaite 2-1 lors du derby contre Galatasaray et affiche 13 buts en 18 matches.

Le classement des tops buteurs européens