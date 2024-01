Treizième bilan de la saison pour le classement des top buteurs européens. On retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Encore efficace vendredi contre Hoffenheim avec le Bayern Munich (3-0), Harry Kane a de nouveau fait parler la poudre. L’attaquant anglais comptabilise désormais 22 buts en 16 matches et tient à distance la concurrence.

Celle-ci est représentée par Santiago Giménez et Kylian Mbappé auteurs tous les deux de 19 buts en 17 matches. Le premier a marqué face au NEC Nimègue lors d’un match nul 2-2 du Feyenoord et continue de montrer une grande régularité en haut de ce classement depuis le début de l’exercice. Le second s’est illustré hier lors du Racing Club de Lens lors d’une victoire 2-0 et s’offre une belle remontée afin de se positionner sur le podium.

Au pied du podium, on retrouve le Grec Vangelis Pavlidis qui n’a pas marqué lors d’une défaite 2-1 contre Twente. Il reste bloqué à 18 buts en 17 matches avec l’AZ Alkmaar. Cinquième, Lautaro Martinez suit juste derrière avec 18 buts en 18 matches. Le buteur argentin sort d’un doublé contre Monza (5-1). Actuellement à la Coupe d’Afrique des Nations avec la Guinée, Serhou Guirassy va devoir attendre pour améliorer ses statistiques. Sixième, le buteur de Stuttgart compte 17 buts en 14 matches.

Juste derrière, on retrouve Edin Dzeko. Muet contre Gaziantep hier (1-0), il avait marqué un triplé en milieu de semaine contre Konyaspor (7-0) et affiche 16 buts en 19 matches. Auteur d’un triplé samedi contre Excelsior avec le PSV Eindhoven (3-0), Luuk de Jong poursuit sa bonne saison et affiche 15 réalisations en 17 rencontres. C’est un peu mieux que Kevin Denkey et ses 15 buts en 19 matches. Enfin, Simon Banza arrive dixième. À la Coupe d’Afrique des Nations avec la République Démocratique du Congo, il affiche 14 buts en 15 matches.

Avec quatorze buts également, on retrouve Mohamed Salah (Liverpool), Mateo Cassierra (Zenit) et Erling Haaland (Manchester City). Mohamed Amoura (Union Saint-Gilloise), Anders Dreyer (Anderlecht), Jude Bellingham (Real Madrid) et Lawrence Shankland (Hearts) comptabilisent treize buts et devancent de peu , Heung-min Son (Tottenham), Borja Mayoral (Getafe), Alvaro Morata (Atlético de Madrid), Dominic Solanke (Bournemouth), Mame Baba Thiam (Kayserispor), Mohamed Amoura (Union Saint-Gilloise) et Mauro Icardi (Galatasaray) et leurs 12 réalisations. Anders Dreyer (Anderlecht), Jarrod Bowen (West Ham), Thiago (Club Bruges), Viktor Gyökeres (Sporting CP), Aboubakary Koita (Saint-Trond), Artem Dovbyk (Girona), Loïs Openda (RB Leipzig) et Antoine Griezmann (Atlético) comptent 11 réalisations et se retrouvent un peu plus loin.

Le classement des tops buteurs européens