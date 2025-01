AC Milan : Zlatan Ibrahimovic est serein pour le mercato hivernal

Depuis plusieurs mois désormais, Zlatan Ibrahimovic est devenu le conseiller sportif de l’AC Milan. Une nouvelle responsabilité prise à bras-le-corps par l’ancienne légende de San Siro, visiblement enjoué à l’idée de prêter main forte à son club fétiche d’une autre manière qu’en empilant les buts sur le terrain. N’hésitant pas à s’exprimer pour faire des points réguliers sur la situation des Rossoneri, l’ancien attaquant suédois s’est encore exprimé sur le mercato d’hiver qui attend son écurie dans les prochaines semaines.

Avant la finale de la Supercoupe d’Italie entre son AC Milan et l’Inter Milan, Zlatan a donc expliqué que tout était sous contrôle : «l’adrénaline est là, mais c’était plus agréable d’être sur le terrain. Jouer au football est la plus belle chose qui soit, maintenant, je prends de l’expérience en tant qu’entraîneur. Maintenant, je prends du recul. Conceiçao, c’est plus le bâton. Moi, c’est plus la carotte. Le mercato ? Il se passera quelque chose. Nous parlons au nouvel entraîneur, mais il est trop concentré sur la finale. Il y a toujours une stratégie, tout est sous contrôle.»