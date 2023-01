AC Milan : Olivier Giroud fait une annonce pour son avenir

Olivier Giroud a une idée bien précise pour son avenir. Alors qu’il demeure sous contrat jusqu’en juin 2023 avec l’AC Milan, le buteur de 36 ans performe toujours autant et fait le bonheur du club lombard. Interrogé au micro de Canal + sur son futur, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France s’est confié, expliquant qu’il pourrait bien prolonger l’aventure en Italie au-delà de cet exercice 2022-2023, tout en donnant un indice sur la suite des événements.

La suite après cette publicité

« Si j’ai envie de prolonger avec le Milan ? Oui, je me sens bien ici au Milan, j’ai réussi à gagner le cœur de tifosi pour avoir ramené le Scudetto, 10/11 ans après au Milan. On est en pourparlers. Terminer ma carrière à Milan ? Au plus haut niveau, oui. Si je sens que mon corps ne me permet plus de faire les efforts que requiert le plus haut niveau, je partirais peut-être dans une destination un peu plus exotique. J’ai toujours dit que la MLS ça serait quelque chose qui me plairait, maintenant, ça sera une question d’opportunités. » Tout reste ouvert pour Giroud, auteur de 9 buts et 6 passes décisives en 24 matchs cette saison.

À lire

EdF : Olivier Giroud l’a mauvaise pour la finale du Mondial 2022