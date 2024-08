Real Madrid : Kylian Mbappé, Vinicius et Rodrygo surpris sur un yacht

Après avoir remporté la Supercoupe d’Europe, le Real Madrid n’a pas entamé de la meilleure des manières sa saison de Liga, avec un nul obtenu contre Majorque pour la première journée (1-1). Un score décevant qui a déjà agacé la presse madrilène. Carlo Ancelotti a même été obligé de pousser un coup de gueule envers ses joueurs, reprochant un manque de collectivité, notamment. Et s’ils savent que chaque fait et geste sera observé et décrié à la minute, cela n’inquiète pas les stars madrilènes.

Après le nul concédé aux Baléares, le staff madrilène a accordé deux jours de repos aux joueurs avant de préparer le deuxième match de Championnat contre le Real Valladolid, déjà important. Kylian Mbappé, Vinicius Jr et Rodrygo Goes comptaient clairement profiter de ce repos et ont passé les dernières 48 heures sur un immense yacht de luxe à Marbella, d’après le média ElDesmarque. Un véhicule de 50 mètres de long, 12 suites, piscines et jacuzzis éparpillés sur tout le bateau à disposition des trois attaquants Merengues. Pour un prix de 15 000 euros par jour. Sans doute l’action la plus impressionnante de la nouvelle attaque du Real Madrid jusqu’à présent.