Les raisons de l’extrême colère de Carlo Ancelotti contre ses joueurs, Erling Haaland lance un sacré avertissement

Carlo Ancelotti en colère

Carlo Ancelotti est très en colère après le match nul 1-1 face à Majorque, en ouverture de la Liga. « Les raisons de la colère d’Ancelotti », titre Marca ce matin. « Il est temps de se réveiller » affiche de son côté AS. Selon les deux médias espagnols, Carlo Ancelotti, habituellement calme, a exprimé son mécontentement, soulignant les faiblesses de son équipe. Ancelotti a reconnu que Madrid n’a pas exercé suffisamment de pression, surtout en seconde période, permettant à Majorque de se sentir à l’aise. Il a également pointé du doigt le manque de soutien pour les latéraux, laissant Carvajal et Mendy exposés. Enfin, Ancelotti a noté un excès d’individualisme, en particulier chez Vinicius, après l’égalisation de Majorque. Le coach italien espère que cette leçon sera retenue et que l’équipe corrigera ces défauts pour les prochains matchs.

Erling Haaland ne blague plus

Erling Haaland démarre la saison en boulet de canon. Il avertit les rivaux de Manchester City et explique qu’il est dans la meilleure forme de sa carrière et qu’il est prêt à marquer encore plus de buts, comme on peut le lire dans le Daily Mirror. Le tireur d’élite de City a maintenant marqué 91 buts en 100 apparitions depuis son arrivée à l’Etihad en 2022. Le joueur de 24 ans a été poursuivi par des problèmes de blessures la saison dernière et a encore marqué 27 buts en Premier League. Mais désormais, la star norvégienne dit qu’il est plus en forme que jamais et qu’il joue sans douleur.« C’était une bonne pré-saison pour moi – je ne me suis jamais senti aussi bien. Je n’ai aucune douleur dans mon corps, ce qui est la première fois depuis longtemps », a déclaré le Norvégien.

Ilkay Gundogan et l’Allemagne, c’est fini

Bild met à l’honneur Ilkay Gündodgan, qui a pris une grande décision pour sa carrière. En effet, au sortir d’un Euro réussi sur le plan individuel avec la Mannschaft, le milieu de 33 ans a annoncé ce lundi prendre sa retraite internationale. Fort de 82 sélections, pour 19 buts, avec la sélection d’outre-Rhin, Gundogan s’est fendu d’un message touchant sur ses réseaux sociaux : « le point culminant de ma carrière a clairement été l’immense honneur que j’ai eu l’été dernier de mener l’équipe en tant que capitaine lors de notre Euro 2024 à domicile ! Après toutes ces années, nous avons enfin réussi à rendre la nation à nouveau fière - et le fait que j’aie pu y contribuer me rend très heureux. Merci à tous les supporters, collaborateurs, entraîneurs et joueurs qui m’ont accompagné sur ce chemin. Ce fut un honneur pour moi. »