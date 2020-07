L'OM aurait mis 12 M€ sur la table pour Gianluca Scamacca

La suite après cette publicité

Actuellement, et en attendant de voir ce que nous réservera le mercato, l’Olympique de Marseille compte trois attaquants dans son effectif : Dario Benedetto, Valère Germain et Kostas Mitroglou. mais le club phocéen se cherche un nouveau buteur. Et si le Rennais Mbaye Niang a longtemps fait figure de favori, le Sénégalais est bien trop cher (au moins 20 M€). Aujourd’hui, TMW nous apprend que les Marseillais seraient sur une nouvelle piste bien moins médiatique.

Il s’agit de l’attaquant italien Gianluca Scamacca. Agé de 21 ans, ce dernier appartient à Sassuolo (contrat jusqu’en 2023) et vient d’enchaîner deux prêts consécutifs au PEC Zwolle et à Ascoli. En Serie B, Scamacca a inscrit 9 buts en 31 matches. Nommé au Golden Boy en 2019, le natif de Rome aurait même fait l’objet d’une première offre phocéenne. Les olympiens auraient ainsi proposé à Sassuolo un chèque de 12 M€ plus des bonus. A noter que l’AC Milan et l’AS Roma sont également sur le coup.