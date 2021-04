Ligue des Champions : Chelsea prend le meilleur sur le FC Porto dans la première manche

Si la plupart des amateurs de ballon rond avaient les yeux tournés vers l'Allianz Arena et ce choc entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, il y a avait une autre opposition alléchante ce mercredi soir en quart de finale aller de Ligue des Champions. A l'Estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Séville, où le match a été délocalisé suite aux règles sanitaires, le FC Porto et Chelsea se retrouvaient six ans après leur double confrontation en phase de poules de cette même C1. Tombeurs de la Juve au tour précédent, les Dragões se présentaient en 4-4-2 avec le capitaine Pepe en défense mais sans Sergio Oliveira, suspendu. De leur côté, les Blues de Thomas Tuchel débutaient en 3-4-3 avec un trio Mount-Havertz-Werner devant.

Alors que le ballon était dans les pieds londoniens, les joueurs de Sérgio Conceição mettaient en place un gros pressing, qui ne gênait pas forcément les Blues. Néanmoins, les visiteurs sur le papier se faisaient une première frayeur avec ce magnifique enchaînement d'Uribe mais sa volée retombait juste derrière la barre transversale de Mendy (12e). L'ancien gardien du Stade Rennais brillait ensuite en sortant un corner rentrait d'Otavio qui allait finir au fond des filets (24e). Le club anglais avait donc du mal à créer le danger mais il ne fallait qu'une occasion pour trouver la faille. Trouvé aux abords de la surface par Jorginho, Mount réalisait un sublime contrôle pour éliminer Sanusi avant d'ajuster Marchesin d'une frappe croisée (32e, 0-1).

Chelsea a su faire le dos rond

Bousculés mais efficaces, les Blues menaient donc d'un but à la pause. Il fallait cependant rester solide en deuxième période pour conserver ce résultat. Et dès la reprise, les hommes de Thomas Tuchel souffraient. Après une maladresse de Werner dans la surface adverse (47e), les Dragões mettaient une grosse pression sur le but de Mendy avec d'abord une frappe croisée de Marega (51e) et ensuite un tir enroulé de Díaz (57e). Après ce début de seconde période très compliqué, les visiteurs retrouvaient quelques couleurs et le but du break n'était pas loin sur cette énorme occasion de Havertz (60e).

L'heure de jeu passée, les Blues étaient un peu mieux mais encore une fois, Azpilicueta n'accrochait pas le cadre en coupant un coup-franc de James (64e). On retrouvait même l'Espagnol quelques minutes plus tard mais pour une autre situation. Suite à un contact avec ce dernier, Marega tombait dans la surface mais l'arbitre ne disait rien (72e). Finalement, Chelsea faisait le break. Après la barre transversale trouvée par Pulisic sur une lourde frappe (84e), Chilwell profitait d'une erreur de Corona pour venir éliminer Marchesin et doubler la mise (85e, 0-2). Derrière, le club anglais gérait cette avance et s'imposait tranquillement sur ce score de 2-0. Un excellent résultat avant le match retour mardi.