OL : Jérôme Boateng, la saison de toutes les galères

Un panic buy. Après le coup de sang et la mise à l'écart de Marcelo le 17 août dernier, l'Olympique Lyonnais a dû trouver dans l'urgence un nouveau défenseur central. Pourvu à ce poste avec Jason Denayer, Damien Da Silva, Sinaly Diomandé et Castello Lukeba, le club rhodanien souhaitait malgré tout un renfort de poids pour renforcer l'axe central et être compétitif sur tous les tableaux. Très rapidement, les pensionnaires du Groupama Stadium ont bouclé l'arrivée de Jérôme Boateng.

En effet, l'Allemand a signé le 1er septembre dernier un contrat de deux ans, soit jusqu'en juin 2023. Un joli coup sur le papier de la part des Lyonnais puisqu'ils s'offraient un joueur expérimenté au palmarès long comme le bras après son passage au Bayern Munich où il a rendu de fiers services durant dix ans. Malgré 39 matches disputés toutes compétitions confondues (2 buts et 1 passe décisive), les Bavarois lui avaient ouvert la porte cet été.

Un nouveau départ à l'OL

Prêt à relever un nouveau défi, Boateng ne cachait pas sa joie au micro d'OLTV. «Je suis très excité, c’est ma première fois à Lyon. Je remercie tout le monde pour le bel accueil, je suis excité de voir le stade, les fans et de découvrir mes nouveaux partenaires et le club». Avant cela, le natif de Berlin devait faire un dernier saut à Munich afin de régler ses démêlés avec la justice. Convoqué au tribunal, il a été jugé pour des faits de violence datant de 2018 lors de vacances dans les Caraïbes.

Ceux-ci étaient à l'encontre de son ex-compagne et mère de ses deux enfants. Reconnu coupable, le joueur, qui risquait 5 ans de prison, a été condamné à une amende de 1,8 million d'euros. De retour à Lyon, il a pu démarrer sa nouvelle aventure sur le pré le 12 septembre à l'occasion de la réception de Strasbourg (victoire 3-1). Remplaçant, il a poursuivi ensuite avec quatre matches en tant que titulaire. Toutefois, il n'en a terminé aucun, puisque Peter Bosz a pris son temps afin que son joueur retrouve le rythme.

Cinq matches joués en 2022

Puis Boateng a pu enchaîner les rencontres et engranger du temps de jeu afin de s'intégrer au mieux à son équipe. Mais sa saison entre Rhône et Saône est loin d'être un long fleuve tranquille. Auteur de 20 matches toutes compétitions confondues (18 en L1 et 2 en Ligue Europa), dont 18 en tant que titulaire (2 assists), l'Allemand de 33 ans, qui alterne entre le bon et le moins bon, connaît un début d'année 2022 compliqué. Titulaire face à Paris (9 janvier) et Troyes (16 janvier), il a manqué le derby car suspendu.

De retour le 1er février face à l'OM, il a ensuite été catastrophique face à Monaco le 5 février. Passé à côté de son match, il a été sanctionné face à Nice par Peter Bosz, qui ne l'a pas retenu la rencontre suivante face à Nice. Absent du groupe ensuite car malade, il a finalement retrouvé les terrains le 4 mars derniers face à Lorient (20 minutes jouées). Mais le défenseur né en 88 manque de nouveau à l'appel, lui qui est blessé (douleur musculaire puis pubalgie).

L'OL est déçu

Ce qui devrait l'éloigner des terrains pour encore trois semaines selon L'Equipe, alors que Peter Bosz mise sur le duo Thiago Mendes-Castello Lukeba en ce moment. Avec seulement 5 matches au compteur en 2022, Boateng peine pour l'instant à faire l'unanimité sur le terrain comme dans les vestiaires. En effet, la tension est montée à plusieurs reprises entre lui et certains joueurs (Cherki, Guimarães) qui lui reprochaient son comportement.

Contactée par nos soins, une source proche du club nous explique : «Boateng conseille certains joueurs notamment des jeunes. Mais certains d'entre eux ne l'écoutent pas. Ils disent qu'il n'est pas en forme et qu'il parle beaucoup trop. Il a son caractère et il faut faire avec mais c'est une personne qui a l'habitude de gagner». Le défenseur a-t-il encore un avenir à l'OL ? «Au club, ils sont très déçus de lui, de son rendement. Il s'est aussi embrouillé avec l'adjoint au lendemain de Monaco», nous précise-t-on. L'OL comme le joueur qui aura 34 ans le 3 septembre prochain devront se poser les bonnes questions et voir si l'union peut aller jusqu'au bout du contrat qui court jusqu'en 2023.