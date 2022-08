OM : Pau Lopez se réjouit après son retour

Après avoir manqué les deux premières journées de Ligue 1, Pau Lopez (27 ans) a fait son retour dans les buts de l'OM ce samedi, à l'occasion de la victoire face au FC Nantes (2-1) à l'Orange Vélodrome. Le portier espagnol, auteur d'un arrêt décisif à l'heure de jeu, a fait part de son bonheur à l'issue de la rencontre au micro de Canal +.

« On a fait bon match, on a bien joué, on a eu beaucoup d'occasions. Mon arrêt ? C'était difficile. Je suis content d'être de retour sur le terrain, de gagner. C'est très important la victoire. Le style Tudor ? C'est complètement différent de Sampaoli. On doit faire ce qu'Igor veut. C'est une chose du club. Comme ça, on doit gagner plus de choses. On est content comme ça. On veut gagner. On va voir, ça fait seulement 3 matchs. »