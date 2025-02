Real Madrid : Carlo Ancelotti a un gros problème avec ses stars !

Un point chacun pour le Real Madrid et l’Atlético. Même si les deux équipes avaient logiquement pour ambition de battre le voisin, ce point du nul fait un peu les affaires des Merengues comme des Colchoneros. Un point du nul qui permet effectivement aux hommes de Carlo Ancelotti de conserver la première place de la Liga, quelques jours avant ce rendez-vous décisif face à Manchester City en barrages de Ligue des Champions.

Mais le contenu de la rencontre n’a pas plu à tout le monde de l’autre côté des Pyrénées, et ça devient habituel dans les grands rendez-vous cette saison, à l’image des Clasicos ou des matchs contre Milan, Liverpool ou l’Athletic. Effectivement, beaucoup ont constaté des soucis dans l’animation offensive de l’équipe. Kylian Mbappé, à gauche, s’en est plutôt bien sorti, mais ses partenaires d’attaque que sont Vinicius, en pointe, Bellingham dans un rôle assez libre et Rodrygo à droite ont eu un peu plus de difficultés.

Les stars doivent en faire plus

Des joueurs qui donnent l’impression de se marcher dessus ou de ne pas savoir où se positionner, comme lors du premier acte du derby, et il a fallu qu’Ancelotti intervienne en deuxième période pour que le jeu se fluidifie un peu. Puis, il y a aussi le côté défensif/équilibre. Comme l’indique AS, le coach italien est face à un dilemme conséquent vis-à-vis de ses 4 fantastiques comme aime les appeler la presse ibérique, notamment en vue de ce match contre City.

Un quatuor offensif qui ne tourne pas à plein régime dans les gros matchs et qui déséquilibre un peu l’équipe, et Ancelotti pourrait être tenté d’en sortir un pour laisser place à un milieu de terrain plus classique et ainsi apporter un peu plus d’équilibre et de contrôle. Autre option qu’indique le média espagnol : que les quatre vedettes madrilènes puissent fournir plus d’efforts défensifs. « La solution pourrait se trouver dans un juste milieu. Maintenir les 4 fantastiques sur le terrain… mais seulement s’ils mettent le bleu de travail », précise ainsi le journal. Rendez-vous contre City…