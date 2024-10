PSG : Bradley Barcola raconte son meilleur match

Bradley Barcola n’a aucun doute concernant son meilleur match sous le maillot du PSG. Tout juste élu joueur du mois de septembre, l’ailier de 22 ans s’est confié sur les réseaux sociaux du club francilien. «Mon meilleur match ? Il y a beaucoup de matches où on a pris beaucoup de plaisir, mais je dirais Montpellier. On avait dominé du début à la fin de match, on a pris du plaisir tous ensemble», a dévoilé l’ancien Lyonnais au micro du compte X du Paris Saint-Germain.

La suite après cette publicité

Pour rappel, les Parisiens se sont imposés (6-0) face aux pensionnaires du stade de la Mosson, et Bradley Barcola avait inscrit son premier doublé chez les professionnels lors de cette rencontre. Un beau souvenir pour l’international français (9 sélections, 2 buts) et pour le Paris Saint-Germain. Le club francilien, deuxième de Ligue 1, qui continuera d’ailleurs sa quête du titre, ce samedi soir face à Strasbourg au Parc des Princes.

Pour ce match, Parions Sport en Ligne vous offre un bonus de bienvenue de 85€ et 15€ sans dépôt avec le code FM15. Un 1er but de Bradley Barcola face à Strasbourg peut vous rapporter jusqu’à 490€.

La suite après cette publicité

Suivez le match PSG - Strasbourg sur DAZN. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.