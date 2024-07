Le Havre négocie avec André Ayew

Ça bouge au Havre. Alors que Didier Digard a officiellement été présenté à la presse en tant que nouvel entraîneur des Ciel et Marine, la formation normande s’active sur le marché des transferts pour ajuster/renforcer son effectif. Dans cette optique, le club doyen a d’ores et déjà mis la main sur Ismaïl Bouneb, jeune milieu offensif de 18 ans, et Ruben Londja, en fin de contrat du côté de Lausanne-Sport. Mais ce n’est pas tout. Dans les prochaines heures, le dernier 15e de Ligue 1 va également annoncer l’arrivée de Yanis Zouaoui, passé par Martigues. Par ailleurs et à l’heure où la masse salariale du club est encadrée par la DNCG, la direction des Hacmens s’est également attaquée au très gros dossier André Ayew. Arrivé dans la cité portuaire en novembre 2023, l’ancien attaquant de l’OM ou encore Nottingham Forest n’avait pas tardé à apporter toute son expérience et son sens du but sous ses nouvelles couleurs.

Auteur de 6 buts en 20 matches toutes compétitions confondues, il aura d’ailleurs été l’un des grands artisans du maintien, glané sur le fil, par les Havrais. Un rendement précieux poussant forcément les hautes sphères normandes à envisager une prolongation pour celui qui n’a officiellement plus de contrat depuis le 1er juillet dernier. Dès lors et selon nos dernières informations, le HAC et l’international ghanéen (114 sélections, 24 buts) discutent actuellement afin de faire perdurer ce mariage heureux. Toujours d’après nos indiscrétions, les échanges portent, aujourd’hui, sur l’aspect financier. Reste désormais à voir si les deux parties parviendront à trouver un terrain d’entente. Une chose est sûre, le natif de Seclin, qui suscite de nombreuses convoitises (Saudi Pro League, Süper Lig, Ligue 1…), représenterait un renfort de taille, qui plus dans un effectif aussi jeune que celui du HAC.