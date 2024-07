Le HAC version Didier Digard entame sa révolution

Comme le rappelle le directeur sportif Mathieu Bodmer, il n’a fallu «qu’une minute» pour convaincre Didier Digard de revenir au HAC. L’entraîneur de 37 ans succède à Luka Elsner, et s’est engagé jusqu’en 2026 avec le club normand, là où tout a commencé pour lui. Symbole d’une amitié forte, cette déclaration fait écho également à une connexion à un projet, à des objectifs que l’ancien entraîneur de Nice a assimilés, et ceux malgré les moyens limités du Havre pour renforcer l’effectif. «On ne m’a pas fixé d’objectif particulier. Je m’aligne sur ceux du club qui sont de continuer à avancer, à écrire notre histoire, à valoriser nos jeunes et le travail qui est fait à la formation, et de pérenniser le club en Ligue 1», a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse de présentation. Les deux hommes avancent la main dans la main, le regard tourné vers les mêmes objectifs.

Pas de précipitation sur le marché des transferts, tant dans le sens des départs que des arrivées, le président Jean-Michel Roussier ayant indiqué qu’il allait «laisser quelques jours à Didier Digard pour se faire un avis sur l’effectif», donc le HAC avance avec prudence. Surtout que les Ciel et Marine savent qu’ils auront peu de marge de manœuvre pour s’avancer sur le mercato estival, handicapés par le deal LFP-CVC, par le feuilleton des droits TV qui inquiète l’ensemble des clubs de l’élite, provoquant la colère du président Roussier. Pour ne rien arranger à cela, la masse salariale du HAC est encadrée par la DNCG. Il faudra vendre avant d’acheter. Ainsi, la solution pourrait être de miser sur la formation, un aspect fort du club de la ville havraise comme Didier Digard l’a rappelé, avec la Cavée Verte, centre de formation historique du club normand.

Le club mise sur la jeunesse

Les premiers mouvements vont dans ce sens côté havrais, avec les signatures des contrats professionnels de Daren Mosengo (19 ans) et de Paul Argney (18 ans), ou encore des arrivées, celle imminente de Ruben Londja (17 ans), grand espoir suisse, et celle d’Ismaïl Bouneb (18 ans), milieu offensif de formation, tout juste officialisée. Mathieu Bodmer et son staff sont également à l’affût de transferts à moindre coût, comme Yanis Zouaoui (26 ans), proche de débarquer librement. Un virage pris après les recrutements de joueurs expérimentés tels que Yoann Salmier, André Ayew, Loïc Nego, Daler Kuzyaev et Abdoulaye Touré notamment il y a un an, lors de la remontée en Ligue 1.

Le directeur sportif du HAC a indiqué que plusieurs autres jeunes avaient intégré le groupe professionnel à la reprise, avec du «perfectionnement individuel» à la clé. Ceux-ci pourraient avoir du temps de jeu, avec la création de la Ligue Espoirs informe L’Équipe, dont le but sera d’offrir du temps de jeu à des jeunes professionnels. Le Havre fait partie des clubs sélectionnés pour cette compétition. De son côté, Marcel Kalonji, désormais ancien entraîneur des U17 havrais, a intégré le staff de Didier Digard en tant que troisième adjoint, dont le rôle sera de faire le lien entre la formation et l’équipe première. En parallèle, lors de sa prolongation, Mathieu Bodmer avait assuré que des travaux de modernisation du centre de formation allaient débuter. Un projet construit et ambitieux pour maintenir le HAC en Ligue 1. Le salut passera certainement donc par la formation et un recrutement malin, comme le HAC avait pu le faire la saison dernière. Le club doyen qui mise sur la jeunesse, étrange paradoxe, mais clé de stabilité et réussite sportive ? Réponse dans les prochains mois…