Atlético de Madrid : les débuts compliqués de Julian Alvarez inquiètent déjà

C’est un des transferts qui a généré le plus de buzz cet l’été, que ce soit en Espagne ou à l’international. Les Colchoneros ont mis la main à la poche et ont posé 95 millions d’euros bonus inclus pour s’offrir Julian Alvarez. Un énorme renfort pour des Madrilènes qui voulaient redynamiser leur secteur offensif, auquel ils ont également ajouté Alexander Sørloth.

Et pour l’instant, sur le terrain, c’est plutôt mitigé. Deux matchs nuls et une victoire sur les trois premières journées de Liga, même s’il est vrai que face à l’Espanyol mercredi soir (0-0), les hommes de Diego Simeone ont eu énormément d’occasions et ont été assez malchanceux face au but, comme en témoigne la statistique de 2,95 xG en faveur des Madrilènes et la prestation de Julian Alvarez, beaucoup trop maladroit dans le dernier geste.

Beaucoup d’occasions ratées

Titularisé pour la deuxième fois de la saison - il était entré en cours de match lors de la première journée face à Villarreal - le champion du monde 2022 n’a pas été particulièrement bon. Avec plusieurs occasions gâchées, il a ensuite été remplacé à la mi-temps. Ce qui interpelle, forcément. « Un Atlético qui a fait plus de bruit sur le mercato que sur le terrain », indique Marca, en référence à l’Argentin, entre autres. « On sent que même s’il ne marque pas, on a la sensation qu’une fois qu’il sera au top, il deviendra la star attendue », relativise tout de même le média. Il faut effectivement signaler que l’été a été assez long et chargé pour lui, entre Copa América et Jeux Olympiques. « Simeone remplace Alvarez car il n’est pas dans une forme optimale », a-t-on entendu du côté du Chiringuito de Jugones.

La gestion du cas Alvarez par Simeone fait d’ailleurs débat… « Simeone devrait donner le même statut à Alvarez que celui qu’a Mbappé à Madrid » ou « tu ne peux pas faire sortir ta recrue star à la mi-temps », sont des phrases qui ont été lancées pendant l’émission par plusieurs consultants. « On avait besoin de retrouver l’intensité de la première demi-heure. Ils ont eu des occasions, Sørloth et lui, mais nous n’avons pas réussi à conclure, ça nous a pénalisé », a expliqué le coach argentin après le match, justifiant son choix. Julian Alvarez aura l’occasion de se refaire dès samedi, face à l’Athletic…