LdC : la folle statistique d’Adrien Rabiot

Hier soir, la Juventus a été éliminée de la Ligue des Champions dès les 1/8ème de finale, par le FC Porto. Scénario catastrophe pour le club italien qui rêve de remporter ce titre depuis des années maintenant. C’est ce même argument qui avait convaincu Adrien Rabiot (25 ans) de rejoindre les Bianconeri en 2019 à la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain.

La suite après cette publicité

Malheureusement, le milieu de terrain français, titulaire et buteur en fin de match, a connu hier soir sa 5ème élimination consécutive en 1/8ème de finale. Trois fois avec le PSG contre Barcelone en 2017, le Real Madrid en 2018, Manchester United en 2019 et deux fois avec la Juve, face à Lyon l’année dernière et maintenant Porto. Décidément, l’international tricolore peine à passer un palier.