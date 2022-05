Mercato : les 3 arrivées et les 3 départs que compte sceller le Real Madrid

La suite après cette publicité

Belle saison pour le Real Madrid. Les Merengues ont remporté le 35e titre de Liga de leur histoire, sans trop de souci, puisqu'ils ont clairement écrasé la concurrence sur la scène nationale. En Europe, les troupes de Carlo Ancelotti ont encore toutes leurs chances d'obtenir leur billet pour la finale de la Ligue des Champions. En coulisses, on travaille cependant déjà sur la saison prochaine. Objectif : avoir un effectif encore plus fort, selon les médias espagnols.

Comme l'indique le quotidien AS, il y aurait déjà trois arrivées considérées comme prioritaires, et plutôt bien embarquées. La première ne vous surprendra pas, puisqu'il s'agit de... Kylian Mbappé. Dans ses colonnes, le journal se veut plutôt confiant quant à la signature de la star tricolore. Vient ensuite Antonio Rüdiger, le défenseur de Chelsea, qui devrait débarquer libre de tout contrat. Pour le média, ce n'est pas encore bouclé à 100%, mais les Madrilènes sont clairement en pole position.

Trois sacrés noms

Le troisième homme convoité est Aurélien Tchouaméni, dossier sur lequel nous vous informons régulièrement en exclusivité sur notre site. Là aussi, les Merengues semblent les mieux placés pour le recruter, avec le PSG et Liverpool aussi intéressés. De quoi envisager un sacré entrejeu pour l'avenir, aux côtés de joueurs comme Eduardo Camavinga, Fede Valverde ou même Dani Ceballos s'il venait à rester. Reste aussi à gérer l'avenir des joueurs prêtés comme Take Kubo ou Reinier, et ceux de joueurs comme Odriozola ou Borja Mayoral, que les Merengues peuvent rapatrier.

Au niveau des départs, l'avenir de trois joueurs est acté. Ceux qui sont en fin de contrat, à savoir Gareth Bale, Marcelo et Isco. D'autres joueurs, comme Mariano, Luka Jovic et Marco Asensio devraient aussi être poussés vers la porte. Pas de doute, l'été va être encore plus chaud que d'habitude à Concha Espina.