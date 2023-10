PSG : la presse anglaise se régale sur Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Hier soir, à St James’ Park, le Paris Saint-Germain a vécu l’une de ses pires soirées en Ligue des Champions. Terrassé 4 buts à 1 par Newcastle, le club de la capitale n’a pas dit adieu à la qualification pour les huitièmes de finale, mais sa prestation indigne de cette compétition en dit long sur le storytelling vendu par ses dirigeants sur leur nouveau projet. D’autant que l’élément central de ce « nouveau PSG », Kylian Mbappé, a fait naufrage.

Avec un seul tir au compteur, aucun dribble tenté et le troisième plus faible total de nombre de ballons touchés de son équipe (51), le champion du monde 2018 est clairement passé à côté de son match. Une piètre prestation (notée 2,5/10 par notre rédaction) accompagnée d’une attitude nonchalante qui a tranché avec l’engagement exceptionnel des Magies tout au long du match. Arrivé à St James’ Park avec l’étiquette de meilleur joueur du monde, Mbappé en a logiquement pris pour son grade au lendemain du fiasco parisien.

À lire

PSG : Daniel Riolo cartonne violemment Kylian Mbappé sur son hygiène de vie !

Mbappé, «c’était plus Jordi que Johan» Cruyff

« Dans sa volonté de devenir le roi de l’Europe, le PSG a modifié sa stratégie de transfert cet été, délaissant les "Galactiques" Lionel Messi et Neymar au profit d’une équipe française plus jeune. Le langage corporel de Mbappé lors des buts de Newcastle donnait l’impression de quelqu’un qui préférerait être ailleurs - ce qui n’est pas surprenant compte tenu de ses récentes péripéties en matière de transfert. Cet état d’esprit individualiste est à l’opposé du message que le PSG tente d’envoyer dans cette nouvelle ère », écrit Skysports.

La suite après cette publicité

« Le « meilleur joueur du monde », selon son manager, n’a été qu’un pâle pastiche de lui-même lors de la défaite 4-1 en Ligue des Champions », publie pour sa part le Guardian. Mais le « compliment » le plus notable du jour vient du Daily Mail. « Kylian Mbappé a semblé manquer d’enthousiasme et d’idées lors de la défaite 4-1 du PSG contre Newcastle, la star française ne parvenant pas à impressionner au St James’ Park. Lorsque Kylian Mbappé a tenté de se réveiller et de réveiller son équipe en tentant un geste audacieux à la Cruyff sur la ligne de touche, l’exécution en a dit long sur leur soirée ratée. C’était plus Jordi que Johan ». Mbappé appréciera.