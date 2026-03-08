L’incroyable anecdote de Presnel Kimpembe sur la Coupe du Monde 2018

Elle avait vu juste. Dans une vidéo publiée par le créateur de contenu Just Riadh sur sa chaîne YouTube, Presnel Kimpembe a révélé qu’une surveillante de son ancien collège avait prédit qu’il gagnerait la Coupe du Monde 2018. «Quand j’étais au collège, j’avais annoncé à ma surveillante que je voulais gagner la Coupe du Monde», explique l’ex-Parisien.

La suite après cette publicité

«Elle m’a fait un mot dans un de mes livres et avait écrit : "rendez-vous à la Coupe du Monde 2018". Et c’est finalement celle-là que j’ai gagnée. Je me suis dit : "c’est un truc de fou."» On ne sait pas si elle a entamé une reconversion dans le secteur de la voyance, mais elle devrait peut-être y songer.