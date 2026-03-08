Menu Rechercher
L’incroyable anecdote de Presnel Kimpembe sur la Coupe du Monde 2018

Varane, Kimpembe et Pavard avant France-Suède en Ligue des Nations @Maxppp

Elle avait vu juste. Dans une vidéo publiée par le créateur de contenu Just Riadh sur sa chaîne YouTube, Presnel Kimpembe a révélé qu’une surveillante de son ancien collège avait prédit qu’il gagnerait la Coupe du Monde 2018. «Quand j’étais au collège, j’avais annoncé à ma surveillante que je voulais gagner la Coupe du Monde», explique l’ex-Parisien.

«Elle m’a fait un mot dans un de mes livres et avait écrit : "rendez-vous à la Coupe du Monde 2018". Et c’est finalement celle-là que j’ai gagnée. Je me suis dit : "c’est un truc de fou."» On ne sait pas si elle a entamé une reconversion dans le secteur de la voyance, mais elle devrait peut-être y songer.

