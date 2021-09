PSG : Mauricio Pochettino justifie son surprenant coaching

La suite après cette publicité

Le Paris SG a concédé le nul à Bruges ce mercredi soir (1-1, 1ère journée de Ligue des Champions). Mauricio Pochettino n'a pas tout aimé dans la prestation de son équipe. S'il a souligné de bonnes choses dans l'animation offensive, l'Argentin a ainsi regretté un manque d'équilibre défensif. Pour rectifier le tir, il a d'ailleurs, chose assez rare depuis son arrivée sur le banc parisien, procédé à des changements très tôt dans la partie.

Ainsi, dès la 39e minute, Julian Draxler, Danilo Pereira et Mauro Icardi sont partis s'échauffer. Les deux premiers sont entrés en jeu à la reprise, en lieu et place de Georginio Wijnaldum et Leandro Paredes. Le troisième a attendu la sortie du blessure de Kylian Mbappé pour faire son apparition sur la pelouse. Interrogé en conférence de presse, le natif de Murphy a justifié ses choix, notamment dans l'entrejeu.

Des choix assumés mais pas payants

«Paredes avait pris un jaune sur une action très dangereuse et il y avait le risque qu'il se fasse expulser», a-t-il expliqué, évoquant ensuite le cas du Néerlandais. «Georginio a des pépins à la cheville depuis son départ en sélection. Cela ne lui a pas permis d'être au niveau auquel nous pensions qu'il pourrait être ce soir (mercredi)», a-t-il justifié, expliquant les entrées de l'Allemand et du Portugais.

«On voulait avoir plus d'énergie, de dynamisme dans ce secteur, de jeu aussi avec Julian, qui est capable de bien sortir les ballons. Je crois que nous avons bien réussi puisque nous avons eu quelques occasions. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à marquer», a-t-il conclu. Ce coaching n'a pas eu d'effet sur le plan comptable, mais au niveau du jeu, le coach parisien semblait satisfait. Pourtant, Draxler n'a pas fondamentalement pesé sur le jeu à son entrée et Danilo a raté plus de choses qu'il n'en a réussi...