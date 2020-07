Les nouveaux maillots du Real Madrid pour la saison 2020/2021

Quelques semaines après son 34e titre de champion d’Espagne, le Real Madrid se projette déjà sur la prochaine saison. Même si les Merengues doivent encore disputer leur huitième de finale retour contre Manchester City (défaite 1-2 au match aller), adidas a décidé de lancer leurs nouveaux maillots pour 2020/2021. Et la grande nouveauté de ces tenues, c’est le choix de miser sur du rose comme couleur phare.

La vie en rose

Il y a des choses auxquelles on ne touche pas, c’est la présence du blanc sur le maillot domicile du Real. Pour le reste, adidas s’est permis plus de liberté et donc de mettre à l’honneur la couleur rose. On retrouve donc du rose sur les trois bandes d’adidas qui sont présentes sur les flancs mais aussi sur les bouts des manches avec un imprimé bleu marine qui arbore des griffures.

Cet imprimé est aussi visible au dos du maillot, au centre. Le col du maillot est en V avec deux larges bandes et on peut noter une séparation entre les manches et le reste du maillot. On retrouve évidemment le logo du sponsor maillot Emirates avec son slogan “Fly Better” en bleu marine, comme l’emblème du club et le logo adidas.

Le maillot extérieur des coéquipiers de Karim Benzema est quant à lui principalement rose avec un design plus épuré. On retrouve un col V et l’imprimé avec des griffures bleu marine uniquement à l’intérieur du maillot sous le col, au dos.

Le bleu marine est aussi présent les trois bandes adidas sur les flancs et sur les différents logos dont celui sponsor Emirates.