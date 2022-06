Manchester City confirme l'arrivée d'Erling Haaland

La suite après cette publicité

Dans un communiqué publié ce lundi, Manchester City a officialisé l’arrivée de Erling Haaland, même si la nouvelle était déjà connu depuis le 10 mai dernier. Le buteur norvégien de 21 ans s’est engagé pour cinq saison avec les Skyblues, soit jusqu’en juin 2027.

L’international norvégien quitte donc officiellement le Borussia Dortmund avec qui il aura disputé 89 matches, inscrit 86 buts et délivré 23 passes décisives.« C'est un jour de fierté pour moi et ma famille. J'ai toujours regardé City et j'ai adoré le faire ces dernières saisons », a déclaré Haaland lors de la signature de son nouveau contrat.