Lens, Brest et Lorient s’écharpent pour un crack de Ligue 2

On a souvent coutume de dire que le mercato hivernal est un mercato d’opportunités et d’ajustements. Dans cette optique, plusieurs équipes de Ligue 1 cherchent à se renforcer astucieusement et à moindre coût. Ainsi, le nom d’Amin Cherni revient avec insistance dans l’élite. Âgé de 22 ans, le défenseur gauche intéresse Lorient, Brest et Lens d’après les informations de RMC Sport.

Titulaire lors des 22 rencontres de Laval cette saison, l’international tunisien (1 sélection) est l’un des grands artisans de la belle saison du club de Mayenne, actuellement quatrième dans l’antichambre de l’élite, et qui vient de se qualifier pour les 8es de finale de Coupe de France en sortant Nantes. Piston gauche très offensif, Cherni compte trois buts cette saison en Ligue 2 et est sous contrat jusqu’en 2025 avec Laval.