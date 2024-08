Cyril Hanouna dézingue Kylian Mbappé

Kylian Mbappé est parti du côté du Real Madrid, mais ça n’empêche pas le Français d’être sur toutes les bouches encore du côté de l’Hexagone. Ses performances sont scrutées avec grand intérêt et il est toujours évoqué lorsque le PSG brille comme depuis le début de saison. Et les récentes performances du PSG alimentent le débat sur l’importance ou non de Kylian Mbappé dans son ancienne équipe.

Pour le présentateur Cyril Hanouna, Kylian Mbappé va faire se planter complètement au Real Madrid. « Kylian Mbappé : plus grosse erreur de sa vie d’avoir été au Real Madrid. Ça va être catastrophique. Le PSG n’a jamais aussi bien joué que sans lui », a-t-il lancé sur les antennes d’Europe 1.