PSG : Marco Asensio a une énorme dent contre Luis Enrique

Plus qu’un match. Ce soir, Marco Asensio (29 ans) va vivre une soirée particulière. Il y a encore quelques mois, l’international espagnol portait le maillot du Paris Saint-Germain. Un club auquel il appartient officiellement toujours jusqu’au 30 juin 2026. Mais il est difficile de l’imaginer aller au bout de son bail. Depuis le mois de janvier, l’ancien du Real Madrid porte les couleurs d’Aston Villa, où il est prêté sans option d’achat. Mais le club de Birmingham est déjà conquis par Asensio et aimerait le garder définitivement. La venue des Villans au Parc des Princes ce mercredi en Ligue des Champions sera peut-être l’occasion pour les dirigeants anglais et parisiens de discuter de son cas.

La suite après cette publicité

Asensio en veut à Luis Enrique

D’autant que plusieurs clubs sont prêts à accueillir le joueur auteur de 8 buts et 1 assist en 11 apparitions toutes compétitions confondues sous les ordres d’Unai Emery. Un entraîneur qui l’a compris. On ne peut pas vraiment en dire autant de Luis Enrique. C’est pourtant lui qui a poussé pour la signature à Paris de Marco Asensio, qu’il a d’ailleurs convaincu en lui assurant qu’il serait une pièce maîtresse de son projet, comme le rappelle Relevo ce mercredi. Mais petit à petit, l’Asturien, qui l’a notamment utilisé en faux numéro 9, a laissé de côté le joueur ibérique. Il lui a même ouvert la porte lors du mercato d’hiver 2025, après une moitié de saison durant laquelle il a marqué 2 buts et délivré 4 passes décisives en 16 apparitions toutes compétitions confondues.

Plus que la volonté de se séparer de lui, le joueur n’a surtout pas compris quelles étaient les raisons de cette décision. Et aujourd’hui encore, il ne le sait toujours pas. Relevo explique qu’après une première saison sans problème majeur, tout a changé cette année. La relation entre Luis Enrique et Marco Asensio est gelée sans qu’il se soit passé quelque chose de grave entre eux. Le média espagnol précise que Lucho a simplement arrêté de compter sur le joueur, qui a décliné dans la hiérarchie, sans lui expliquer pourquoi. Un silence s’est installé au fur et à mesure.

La suite après cette publicité

Lucho encense l’ancien du Real Madrid

«Il n’y a eu aucune explication, clarification ou discussion dans laquelle Asensio a été informé des raisons pour lesquelles il ne jouait pas. Le footballeur, qui ne comprenait pas pourquoi on lui avait montré autant de confiance pour le signer et qu’on l’avait ensuite ostracisé, a donc demandé à partir», écrit Relevo, qui évoque une «revanche», «des comptes à régler» et «une vendetta contre Luis Enrique pour lui prouver qu’il a tort.» On l’a bien compris, Marco Asensio n’a pas digéré son traitement au PSG et il a toujours une dent contre Luis Enrique. Ce dernier n’éprouve pas les mêmes sentiments que le footballeur.

Interrogé à son sujet hier en conférence de presse, le coach du PSG a confié : «je suis ravi qu’il puisse jouer. Il n’a pas eu de temps de jeu ici, il a eu cette option à Birmingham. Je le connais bien mieux que vous. J’ai partagé beaucoup de choses en sélection, c’est un joueur très important pour moi. Cette saison, il a été important en début de saison, c’est un joueur de très haut niveau, qui a gagné beaucoup de trophées, qui a une qualité technique de très haut niveau, il n’y a aucun doute là-dessus.» Espérons pour le PSG que Marco Asensio n’en fasse pas l’étalage ce soir au Parc des Princes. Un stade qui était son jardin il y a encore quelques mois et où il veut régler ses comptes de la meilleure des manières.