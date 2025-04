Ligue 1 : Nice arrache le nul face à Strasbourg

Quatrième de Ligue 1, Strasbourg affichait une forme impressionnante, avec 7 victoires sur ses 8 derniers matches. Les Alsaciens avaient l’occasion d’élargir leur écart sur un concurrent direct. En face, Nice, 6e, traversait une phase difficile, sans victoire lors de ses 4 derniers matches (1 nul, 3 défaites). À seulement deux points de leurs adversaires, les Niçois cherchaient à relancer leurs ambitions européennes. Avec l’absence de Moreira, Liam Rosenior alignait Barco sur le côté gauche, Santos et Diarra au milieu, et laissait Nanasi sur le banc. En attaque, Emegha, meilleur buteur du club, était titularisé en pointe. De son côté, Franck Haise optait pour un système en 3-4-2-1, avec Bard et Clauss dans les couloirs et Laborde devant, épaulé par Guessand et Boga.

La suite après cette publicité

Le match a rapidement été marqué par les exploits des deux portiers. D’abord, Bulka a réalisé un arrêt monumental. Face à Dante sur le côté droit, Bakwa a placé un crochet extérieur avant de frapper soudainement du pied droit en croisé. Le portier polonais, d’une main droite ferme, a contré ce tir (9e). Puis, à la demi-heure de jeu, Petrovic a brillé avec une superbe claquette. Sur une frappe lourde de Boudaoui, le portier serbe a repoussé le ballon d’une main pour concéder un corner. Malgré la domination de Strasbourg, c’est Nice qui a ouvert le score. À la 38e minute, Bard a parfaitement contrôlé une superbe transversale signée Clauss, avant de tromper Petrovic du pied gauche à bout portant. Pour son retour, le latéral niçois a permis aux Aiglons de prendre l’avantage (0-1).

Strasbourg contre-attaque, Nice répond

Menés 1-0 à la pause malgré une domination évidente, les Alsaciens ont renversé la situation en début de seconde période avec deux buts en trois minutes. À la 51e, Emegha a profité d’une erreur de placement de Bombito pour filer seul au but et égaliser d’un plat du pied gauche (1-1). Trois minutes plus tard, à la 54e, Amo-Ameyaw a surpris Bulka avec une frappe croisée du droit, légèrement dévissée, mais imparable (2-1).

La suite après cette publicité

Nice n’a pas abdiqué pour autant. Sur un centre précis de Boudaoui, Boga a jailli dans le dos de la défense strasbourgeoise pour placer une tête puissante depuis les 5,50 mètres à gauche, mais son ballon a terminé dans le petit filet extérieur (82e), faisant trembler La Meinau et donnant l’illusion de l’égalisation. À la 87e, Ndayishimaye a lancé une frappe puissante du droit à 25 mètres, que Petrovic a repoussé avec un superbe arrêt réflexe. Finalement, Ndayishimiye a glacé La Meinau en égalisant à la 90e+3, dans les ultimes secondes du match (2-2) offrant un précieux point à Nice. Le club alsacien est 5e, à un deux points de l’OM, 3e, tandis que Nice reste 6e.