Barça : la stat inquiétante de Lamine Yamal

Le FC Barcelone n’y arrive plus. Sans son petit prodige Lamine Yamal, blessé, le club catalan a enchaîné une deuxième rencontre de suite sans victoire face au Celta Vigo (2-2) samedi. Avant la trêve, les Blaugranas avaient déjà laissé filer des points en s’inclinant à Anoeta face à la Real Sociedad (1-0), et coïncidence, l’ailier de 17 ans n’était déjà pas là. La statistique est simple, le FC Barcelone a remporté toutes les rencontres dans lesquelles Lamine Yamal a démarré en tant que titulaire (11/11).

En plus des deux dernières rencontres, les hommes d’Hansi Flick s’étaient déjà inclinés une première fois, il y a quelque semaines, face à Osasuna (4-2). Un match que le joueur formé à la Masia avait débuté sur le banc avant de rentrer à 30 minutes de la fin et il avait d’ailleurs inscrit un but. Le Barça semble donc incapable de gagner en Liga cette saison lorsque l’international espagnol (17 sélections, 3 buts) n’est pas dans le onze de départ (0 victoire en 3 rencontres). Dépendance.