Liga : Javier Tebas ne trouve pas le calendrier surchargé

Alors que Jules Koundé s’est plaint de la lourdeur du calendrier jeudi soir à l’issue de la victoire contre Osasuna (3-0), Javier Tebas a réagi aux critiques à ce sujet, dont le Real Madrid s’était également emparé il y a quelques semaines. Lors d’une conférence organisée par l’ISDE, le président de la ligue espagnole a souligné que le débat sur les 72 heures de repos entre deux matchs existait depuis des années et a ironisé sur les plaintes récentes des entraîneurs. Il a notamment pris pour exemple la NBA, où les joueurs disputent des matchs bien plus fréquemment : « cela fait 14 ans que nous jouons les jeudis en Europa League avec un match le dimanche suivant, et personne ne semblait s’en être rendu compte. Ceux de la NBA doivent tous être morts, ils jouent toutes les 24 heures. »

Tebas a également critiqué la gestion des effectifs par certains entraîneurs, estimant qu’ils ne tiraient pas profit des cinq changements autorisés depuis la période Covid. Il a notamment fait allusion aux décisions prises en fin de match, qui ne permettent pas un réel turnover des joueurs : « il a été décidé de faire 5 changements à cause du Covid, mais si ensuite tu en fais 3 à la 85e minute et que tu te plains… si chaque équipe a 25 joueurs, c’est pour faire des rotations. On ne peut pas tout mettre sur le dos de ceux qui dirigent, des ligues. » Alors que Carlo Ancelotti avait publiquement menacé de ne pas se présenter à un match pour lequel son équipe n’aurait pas eu au minimum 72 heures de repos, le boss de la Liga a affirmé ne pas en croire un mot : « je ne le pense pas et cela ne m’a même pas traversé l’esprit. » Les tensions promettent de continuer à croître de l’autre côté des Pyrénées.