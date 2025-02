PSG : Luis Enrique fait face à un calendrier démentiel

Qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des Champions cette semaine où il affrontera Liverpool, le PSG s’apprête à entrer dans une période très chargée concernant le calendrier. Le club de la capitale se rend à Lyon demain en championnat, avant de filer du côté du Roazhon Park pour défier Saint-Brieuc en quart de finale de la Coupe de France (mercredi 26 février), puis d’accueillir le LOSC en Ligue 1 (samedi 1er mars) et d’avoir la double confrontation face aux Reds (5 et 11 mars), entrecoupée d’un déplacement face au Stade Rennais (8 mars).

Une série de matchs importante que Luis Enrique s’apprête à affronter. «Mon objectif est de les maintenir tous préparer et sous pression en tant qu’entraîneur. En ce moment, depuis le mois de janvier, nous jouons presque tous les 3 ou 4 jours, je suis convaincu pour faire face à ce type de compétition. Il faut un effectif et une équipe d’union et de force collective. Et ensuite, on doit gérer les temps de jeu. Ce n’est pas évident que de ne pas dépendre d’un ou deux joueurs, c’est quelque chose de positif» réagit le coach parisien en conférence de presse.

