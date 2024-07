PSG : Luis Enrique s’en fiche complètement de Kylian Mbappé

Après sa cérémonie extraordinaire au Santiago-Bernabeu, Kylian Mbappé a été présenté officiellement devant les journalistes du monde entier au cours d’une conférence de presse traditionnelle. En effet, le désormais ancien joueur du Paris Saint-Germain a effectué tous les tests médicaux, avant de prendre les premières photos officielles au côté de Florentino Pérez, président du club madrilène, au moment de parapher son contrat de cinq saisons Le Bondynois est ensuite arrivée dans l’antre de Santiago Bernabéu pour une présentation devant les 80 000 socios et supporters du Real Madrid présents dans les travées du stade. Musique, chant, estrade, écran géant… La direction avait mis les petits plats dans les grands. A Paris, certains protagonistes semblent soulagés de ce départ.

La suite après cette publicité

Et d’après les informations du média madrilène Defensa Central, qui a interrogé des proches du club parisien et de l’entraîneur espagnol, Luis Enrique n’a jamais entretenu de bonnes relations avec le désormais nouveau joueur du Real Madrid : «Il ne l’aime ni ne le déteste, il s’en fiche complètement de Mbappé», c’est ce que reconnaissent plusieurs personnes très proches de l’ancien sélectionneur de la Roja. Même s’ils tentent de le cacher, Kylian Mbappé n’a jamais été apprécié à Paris par Luis Enrique et son staff. Ils ne lui ont toujours pas pardonné d’être parti gratuitement chez un rival direct en Ligue des Champions. Ils savaient qu’un jour il irait au Real Madrid car il n’a jamais caché que c’était son rêve et son objectif, mais pas dans ces conditions.