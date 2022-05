Pronostic Lorient-OM, cote et compos probables

Le rêve d'un succès sur la scène européenne couplé à une belle 2e place en Ligue 1 a donc vécu. Eliminé par le Feyenoord Rotterdam en demi-finale de la Ligue Europa conférence, l'OM a vécu une terrible désillusion jeudi soir. Mais il n'a pas le temps de s'apitoyer sur son sort. Car il ne faut pas se louper en L1, où le classement en haut de tableau s'est resserré suite aux beaux parcours de Rennes et Monaco, avec Nice en embuscade. Pour garder une longueur d'avance, le club phocéen ne doit pas se louper à Lorient ce dimanche. Il faudra surmonter l'absence de Dimitri Payet, touché face au Feyenoord, et la volonté de Lorientais en pleine bataille pour le maintien.

Pronostic Lorient-OM : les 3 meilleurs paris à tenter

Ne pas tout perdre. L'OM, déçu par la fin du parcours européen, doit impérativement relever la tête à Lorient. Sous peine de voir Monaco, Rennes voire Nice menacer sa deuxième place en Ligue 1. Ces 4 équipes se tiennent en 5 points à 3 journées de la fin. Lorient, de son côté, se bat pour le maintien et possède 3 points d'avance sur le barragiste, actuellement Saint-Etienne. Le match s'annonce donc serré, bien plus que l'aller qui avait vu l'OM s'imposer sur le score de 4 buts à 1. Malgré une mauvaise passe (2 matches sans marquer toutes compétitions confondues), les Marseillais devraient parvenir à s'imposer au Moustoir, sur la plus petite des marges.

Arkadiusz Milik doit se faire pardonner. Remplaçant contre Feyenoord, il a supplée Dimitri Payet à la demi-heure de jeu. Et a manqué une belle occasion dans la surface suite à un contrôle raté. Le Polonais le sait, il doit faire mieux. Alors on l'imagine bien se racheter avec au moins un but face à Lorient dimanche. Payet semblant durement touché, Milik devrait avoir l'opportunité de démarrer en tant que titulaire, et il aura à coeur de montrer un autre niveau que celui affiché jeudi soir en Ligue Europa Conférence.

Battre Lorient est indispensable pour ne pas mettre en péril la deuxième place si durement acquise au cours de la saison. Car le calendrier s'avère redoutable après ce déplacement en Bretagne, avec un autre déplacement, chez un concurrent direct, à Rennes, puis la réception de Strasbourg, une équipe en forme. Si l'OM l'emporte 2-1 contre Lorient comme nous le pronostiquons, cela signifie qu'il aura au moins gagné une mi-temps. Pari facile donc !

Les cotes sont susceptibles d'évoluer d'ici le coup d'envoi de la rencontre.

Les compos probables de ce Lorient-OM

La composition probable de l'OM signée Jorge Sampaoli en 4-3-3 :

Mandanda - Rongier, Saliba, Caleta-Car, Peres - Guendouzi, Kamara, Gueye - Gerson, Milik, Bakambu

La composition probable de Lorient par Christophe Pélissier en 4-3-3 :

Dreyer - Mendes, Laporte, Pétrot, Le Goff - Monconduit, Innocent, Abergel - Laurienté, Moffi, Le Fée