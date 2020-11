OM : le bus des joueurs stoppé par des supporters

L'OM traverse une phase difficile. Certes, les choses se passent plutôt bien en championnat, mais en Ligue des Champions, les Marseillais affichent un bilan catastrophique : 0 victoire et 0 but marqué après quatre journées européennes. Et dans un club avec une telle histoire, forcément, ça ne passe pas vraiment.

D'après les informations de Téléfoot et comment le montrent de nombreuses images partagées sur les réseaux sociaux, des supporters ont bloqué le bus des Phocéens avant le duel face à Nantes (17h, à suivre en direct sur Foot Mercato) alors que les Marseillais s'apprêtaient à quitter le centre d'entraînement RLD direction le Vélodrome. André Villas-Boas et Steve Mandanda sont descendus pour parler avec les fans. Il faudra maintenant répondre sur le terrain...