Real Madrid : Carlo Ancelotti se prononce sur l’avenir de Vinicius Jr

Ce vendredi, Carlo Ancelotti (65 ans) s’est présenté en conférence de presse. Souvent agacé lors de ses dernières sorties médiatiques, le coach italien s’est expliqué face aux journalistes : «ces jours-ci, je suis trop en colère lors des conférences de presse et je ne devrais pas l’être. Et je sais pourquoi. C’est une chose à laquelle j’ai réfléchi ces jours-ci». Il a ensuite ajouté : «non, les questions sur Vinicius ne me dérangent pas.» Alors, les suiveurs du Real Madrid ont multiplié les questions sur le Brésilien de 24 ans, qui pourrait faire l’objet d’une proposition de 300 M€ de l’Arabie saoudite l’été prochain.

«Ce que je sais, des informations directes que j’ai, c’est que Vinicius est très heureux ici. Et qu’il veut écrire l’histoire ici.» Puis, il a défendu son joueur, que certains supporters aimeraient vendre. «Vinicius est le même depuis toujours. Ne pas jouer demain lui fera du bien pour récupérer, pour travailler sereinement. Il profitera de ces jours. Et il sera frais au moment clé de la saison. Je pense qu’ils (ceux qui réclament son départ, nldr) ont oublié qu’avec lui, nous avons déjà gagné deux Ligues des Champions. C’est ce que je pense. C’est un joueur incontesté, sans aucun doute.» Vini Jr appréciera.