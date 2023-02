Clermont-OM : la réaction de Jonathan Clauss

Après la victoire contre le Paris Saint-Germain en Coupe de France en milieu de semaine, les Marseillais avaient rendez-vous avec la Ligue 1 et un déplacement à Clermont. Les Olympiens se sont imposés sur le score de deux buts à zéro. Jonathan Clauss, le défenseur de l’OM, a analysé la performance des siens.

« On n’a pas fait notre meilleur match, il y a beaucoup de fatigue, 3 matches en six jours, la température, le match retardé, ce n’est pas évident. On fait le résultat qu’il faut, on marque en première. On tue le match à 10 minutes de la fin. Ils n’ont pas eu grand-chose. Ils ont été cohérents dans leur bloc bas. On a fait notre résultat, on est content », a commenté le latéral droit au micro de Canal +.

