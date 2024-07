Mercato : un cador européen pense à recruter N’Golo Kanté

L’aventure saoudienne prend déjà fin pour plusieurs joueurs arrivés l’été dernier. Allan Saint-Maximin ou Ivan Rakitic ont déjà plié bagage un an après leur arrivée dans le pays du Golfe, alors que d’autres joueurs comme Aymeric Laporte pourraient en faire de même dans les semaines à venir. Qu’en est-il de N’Golo Kanté ? Et bien certaines rumeurs évoquent aussi un possible retour en Europe, même s’il a aussi confié être à l’aise en Arabie saoudite…

La suite après cette publicité

Pendant l’Euro, le milieu de terrain de 33 ans avait ouvert la porte à un retour dans un championnat du Vieux Continent. « Non, ce n’est pas terminé (rejouer en Europe, NDLR). J’apprécie le retour. Il y a une année qui s’est bien passée en Arabie. Retrouver ces sensations avec l’équipe de France, c’est beau. Mais ce n’est pas une question que je me pose aujourd’hui, vraiment », avait-il lancé, montrant qu’il en avait encore sous les crampons avec les Bleus en Allemagne. Et ça tombe bien, puisqu’on apprend ce dimanche qu’un gros club européen pense à lui…

À lire

Leny Yoro impressionne déjà en Angleterre, le PSG entame une révolution pour son milieu de terrain

Un cador va toquer à la porte

Sport nous indique effectivement que le FC Barcelone est intéressé par ses services. Le club catalan se cherche un milieu de terrain avec un profil qui apporte de l’énergie et du sacrifice au milieu, tout en étant capable de manier le ballon. Le Français a ce profil - aux yeux du Barça du moins - et est sur la liste des joueurs pistés par les Barcelonais, qui ont déjà été intéressés par l’ancien de Caen par le passé. Les prestations du Bleu à l’Euro ont aussi rassuré les dirigeants barcelonais, quant à son état physique principalement.

La suite après cette publicité

Il n’y a pas encore eu d’offre ni même de contact avec l’entourage du joueur ni Al-Ittihad, mais le club estime qu’un prêt est possible. Une option plutôt low cost donc, à l’heure où le club catalan est en difficulté financièrement et est muselé par ce fameux fair-play financier de la Liga. En plus d’avoir d’autres dossiers onéreux comme celui menant à Nico Williams sur la table. Affaire à suivre donc…